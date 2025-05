Wohnquartier Bel appartement neuf et meuble de 3 pieces 80m2 a kiriat moshe jerusalem

Schöne möblierte Wohnung von 3 Zimmern von 80m2 , mit Terrasse soccah im 17. Stock mit schöner Aussicht. Direkter Eingang, Bilder auf Anfrage Das Hotel liegt in einem neuen Gebäude, 100m von der Hakala rakevet, 5 Minuten von der tahana merkazit und der Zug nach Tel Aviv in 26 Minuten. Klimaanlage, Fußbodenheizung, Gegensprechanlage, mamad, Überdachter Parkplatz, 4 Lifte inklusive 2 von Shabbat. Preis: 3,400.000sh (ohne unsere Agenturgebühren) Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns an, ohne auf die folgende Nummer zu warten: Simone Simex Realty your Real Estate Agency in Israel