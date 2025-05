Wohnquartier Appartement renove 5 pieces - 140m2 - bayit vegan jerusalem

Renoviertes Apartment 5 Zimmer - 140m2 – Bayit Vegan Jerusalem Soucca Balkon 7 und 5 m2, 2. Stock Wohnung befindet sich in der Harav Haim Mihlin Street in Bet veigan, in der Nähe der Yeshiva Kol Yaacov. Das Hotel liegt im 2. Stock eines Gebäudes von 4 Etagen, 5 Zimmer einschließlich 4 Schlafzimmer. 2 soccah Terrassen von 7m2 und 5m2, 3 Ausstellungen, vor Jahrzehnten renoviert 102m2 plus 2 Zimmer 1/2 von 30m2 (getrennte Einheit) gemietet bei 3.800sh/Monat Wohnzimmer, Küche 4 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 2 Toiletten Strand, Klimaanlage, Dämpfer, Gasheizung, Heizkörper Bewaffnete Tür, 1 Parkplatz, Aufzug, Preis : 4.500.000 Schekel (Diese Auszeichnung beinhaltet nicht unsere Agenturkommission) Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns an, ohne auf die folgende Nummer zu warten: Simone Simex Realty your Real Estate Agency in Israel