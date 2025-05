Wohnquartier Une magnifique maison vous n avez plus qu a choisir les finitions avec le promoteur

BZH Unglaubliches neues Haus, Weißes Haus, im Wohngebiet von Beit Eliezer! RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen exklusiv ein Haus mit Ausnahme von 6 Zimmern am Ende des Baus! Es befindet sich in der neuen Wohngegend von Beit Eliezer, östlich von Hadera, in der Nähe des Highway 6, Synagogen, Annehmlichkeiten... Eigenschaften: - Haus von 6 Zimmern (5 Schlafzimmer mit einer Master-Suite und einem sicheren Zimmer), - 200 m2 Wohnfläche verteilt auf 2 Ebenen, - 400 m2 Grundstück mit der Möglichkeit, ein Schwimmbad gebaut, - Angenehme Volumen mit großen Öffnungen, - Schöne Master-Suite für absoluten Komfort entworfen, - 2 private Parkplätze. Highlights: - Ja. Sie können die Oberflächen anpassen: wählen Sie Ihre Küche und Klimaanlage nach Ihren Geschmack, - Ruhige Wohngegend, aber auch in der Nähe des Highway 6, des Parkviertels, des zukünftigen Bahnhofs, des Club Holmes Place, - Ein sehr hochstehendes Haus mit der Möglichkeit, eng mit dem Entwickler zu arbeiten, um die Details zu Ihren Wünschen abzuschließen, Lieferung für den Sommer 2025 geplant, so dass Sie Ihre Unterkunft planen. Wohnen Sie in diesem pastoralen Haus, während Sie in einer ruhigen und grünen Umgebung leben, wo sich Natur und Moderne treffen! BEEZRAT HACHEM BEYA