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Penthäuser in Netivot, Israel

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Penthouse 4 zimmer in Netivot, Israel
Penthouse 4 zimmer
Netivot, Israel
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Außergewöhnliches Penthouse in Netivot Maarav – 4 Zimmer + Terrasse Gönnen Sie sich den Lux…
$788,900
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