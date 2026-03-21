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Langfristige Miete von wohnungen in Netanja, Israel

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Nitza Street, Netanya This apartment is ideal for lovers of the sea, just a few steps from t…
$2,665
pro Monat
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Wohnung 4 zimmer in Netanja, Israel
Wohnung 4 zimmer
Netanja, Israel
Zimmer 4
Fläche 100 m²
MAGNIFIQUE 4 PIECES VUE MER RUE NITSA A NETANYA. UNE MASTER BED ROOM AVEC SALLE DE BAIN ET P…
$2,665
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