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Penthäuser in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel

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Penthouse 5 zimmer in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Penthouse 5 zimmer
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
Zimmer 5
Fläche 180 m²
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen Jerusalems. Dieses außergewöhnlich…
$3,23M
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Immobilienangaben in Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel

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