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Wohnungen in Kirjat Gat, Israel

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Wohnung 4 zimmer in Kirjat Gat, Israel
Wohnung 4 zimmer
Kirjat Gat, Israel
Zimmer 4
Fläche 100 m²
Bezug: KG 100 Exklusiv Gartenboden 4 Stück 100 m2 + 215 m2 Garten Zwei Badezimmer Zentralklima
$562,440
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