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Wohnungen in Kfar Saba, Israel

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Wohnung 5 zimmer in Kfar Saba, Israel
Wohnung 5 zimmer
Kfar Saba, Israel
Zimmer 5
Fläche 128 m²
5 TEIL – DEGAGATED VIEW – LUMINOUS Wohnung von 5 Zimmern mit einer Fläche von 128 m2 Netto …
$4,19M
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