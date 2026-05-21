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Langfristige Miete von Villen in Jerusalem, Israel

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4-Zimmer-Villa in Jerusalem, Israel
4-Zimmer-Villa
Jerusalem, Israel
Zimmer 4
Fläche 180 m²
Villa 180 Meter + 150 Meter Außenräume 3 Schlafzimmer 3 Badezimmer Parkplatz möbliert Parken…
$13,760
pro Monat
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5-Zimmer-Villa in Jerusalem, Israel
5-Zimmer-Villa
Jerusalem, Israel
Zimmer 5
Fläche 200 m²
Das Hotel liegt im beliebten Stadtteil Bayit Vagan, auf der gewünschten Straße Yossef Hahkmi…
$17,000
pro Monat
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