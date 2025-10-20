Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Herzliya
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Herzliya, Israel

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Herzliya, Israel
Wohnung 5 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 5
Fläche 125 m²
$2,969
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen