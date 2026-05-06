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Wohnungen in Hatzor HaGlilit, Israel

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Wohnung 4 zimmer in Hatzor HaGlilit, Israel
Wohnung 4 zimmer
Hatzor HaGlilit, Israel
Zimmer 4
Fläche 133 m²
In Kiryat Moshe, neu auf den Markt: Ideal gelegen in der Nähe der Straßenbahn (grüne Linie),…
$5,50M
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