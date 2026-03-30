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Wohnungen in Unterbezirk Haifa, Israel

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Haifa, Israel
Wohnung 2 zimmer
Haifa, Israel
Zimmer 2
Fläche 44 m²
HAIFA • Ab 1 195 000 € (326,034), voll möbliert • Bereits gemietet und verwaltet von einem 2…
$378,815
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