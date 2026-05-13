Villa mit Garten kaufen in Bezirk Haifa, Israel

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Chadera
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Villa in Caesarea, Israel
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Caesarea, Israel
Zum Verkauf Luxusvilla in Caesarea - eine der renommiertesten Siedlungen in Israel.Hier lebe…
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