Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Langfristige Vermietung
  5. Ferienhaus

Langfristige Miete von Cottages in Chadera, Israel

;
Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 5 zimmer in Chadera, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 170 m²
Neue exklusive Vermietung!! Auf der Suche nach einem Haus mit Pool, voll möbliert, bereit, S…
$12,900
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen