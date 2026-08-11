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Wohnimmobilien in Unterbezirk Hadera, Israel

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Chadera
64
Harish
17
86 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
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Schlafräume 3
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Stockwerk 7/9
Geräumige 4-Zimmer-Wohnung in HaderaWir bieten eine helle und geräumige Wohnung an der Adres…
$700,000
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Ferienhaus 10 zimmer in Chadera, Israel
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Zimmer 10
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Neu ?? Neu ?? Neu ?? ? Zu verkaufen – Givat Olga Ein Haus, das Sie auf den ersten Blick ver…
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Penthouse 5 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
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Fläche 150 m²
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LDV InvestLDV Invest
Villa 9 zimmer in Caesarea, Israel
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Caesarea, Israel
Zimmer 9
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Diese hervorragende Villa im mediterranen Stil, die vom berühmten israelischen Architekten Y…
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
– Eine Gelegenheit, die man in Hadera nicht verpassen sollte! ✨Zu diesem Preis wird es schwi…
$729,270
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 129 m²
RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen exklusiv im Herzen des Parkviertels in Hadera eine hervorrag…
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Villa 7 zimmer in Or Akiva, Israel
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Or Akiva, Israel
Zimmer 7
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Ausgezeichnete 7-Zimmer-Eigenschaft von 270 m2 auf einem 470 m2 Grundstück gebaut 5 Schlafz…
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Ferienhaus 7 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 7
Fläche 180 m²
Exklusiv bei RE/MAX Hadera, einem seltenen Privathaus von 7 Zimmern zum Verkauf im HaPark Be…
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Ferienhaus 7 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
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Wohnung 2 zimmer in Harish, Israel
Wohnung 2 zimmer
Harish, Israel
Zimmer 2
Fläche 49 m²
HARISH PROJEKT – VERÄNDERT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandne…
$352,980
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Wohnung 2 zimmer in Harish, Israel
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Harish, Israel
Zimmer 2
Fläche 48 m²
HARISH PROJEKT – VERÄNDERT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandne…
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 105 m²
BZH Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert e…
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 113 m²
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 4
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HADERA Eine neue Wohngeneration Ein neues modernes Wohngebiet im Herzen von Hadera, zwisch…
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
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Wohnung 2 zimmer in Harish, Israel
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Ferienhaus 6 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 6
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BZH Neue Exklusivität in der Kategorie « SAMMLUNG » Französische Abteilung von RE/MAX Hadera…
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Villa 12 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 12
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NEUE EXKLUSIVITÄT – RE/MAX-SOLLEKTION Ein außergewöhnliches Privatanwesen im Herzen von Had…
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
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Referenz: HD 108 Schönes Zwei-Gebäude-Projekt im neuen Hadera-Viertel Ein Country Club ist i…
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Ferienhaus 5 zimmer in Chadera, Israel
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BZ Entdecken Sie diese seltene Gelegenheit im Herzen von Hadera! Das Hotel liegt auf der br…
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Villa 6 zimmer in Chadera, Israel
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Zimmer 6
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AUSSCHLIESSLICHE RE/MAX-SOLLEKTION - NEVE 'HAIM Ein paar Minuten vom Meer entfernt, im Herz…
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
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Villa 5 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 178 m²
Neue Exklusivität, in der Kategorie "COLLECTION" der französischsprachigen Abteilung von RE/…
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Doppelhaus 4 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
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Fläche 120 m²
BZH RE/MAX Hadera präsentiert ein 4-Zimmer-Duplex-Penthouse im Olga Küstengebiet von Hadera.…
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Ferienhaus 5 zimmer in Chadera, Israel
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Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
BZH Träumen Sie von einem Haus mit Garten in ruhiger und in der Nähe von Annehmlichkeiten u…
$1,32M
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Zimmer 4
Fläche 109 m²
Ausgezeichneter Fall! Im Zentrum von Hadera – modernes Gebäude im Jahr 2021 geliefert. 4 Zim…
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Ferienhaus 6 zimmer in Chadera, Israel
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Fläche 165 m²
BZH RE/MAX Hadera präsentiert ein hervorragendes Haus komplett geschmackvoll renoviert im He…
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Wohnung 2 zimmer in Harish, Israel
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Fläche 49 m²
HARISH PROJEKT – VERÄNDERT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandne…
$372,960
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