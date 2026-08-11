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Wohnungen in Unterbezirk Hadera, Israel

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Chadera
47
Harish
17
66 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
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Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 7/9
Geräumige 4-Zimmer-Wohnung in HaderaWir bieten eine helle und geräumige Wohnung an der Adres…
$700,000
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Isrealty
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Penthouse 5 zimmer in Chadera, Israel
Penthouse 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
BZH Entdecken Sie dieses wirklich prestigeträchtige Penthouse, ideal gelegen direkt hinter d…
$1,08M
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
– Eine Gelegenheit, die man in Hadera nicht verpassen sollte! ✨Zu diesem Preis wird es schwi…
$729,270
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TekceTekce
Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 129 m²
RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen exklusiv im Herzen des Parkviertels in Hadera eine hervorrag…
$815,850
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Wohnung 2 zimmer in Harish, Israel
Wohnung 2 zimmer
Harish, Israel
Zimmer 2
Fläche 49 m²
HARISH PROJEKT – VERÄNDERT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandne…
$352,980
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Wohnung 2 zimmer in Harish, Israel
Wohnung 2 zimmer
Harish, Israel
Zimmer 2
Fläche 48 m²
HARISH PROJEKT – VERÄNDERT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandne…
$335,997
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 105 m²
BZH Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert e…
$699,300
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 113 m²
BZH Neue exklusive RE/MAX Hadera! In Hadera, im begehrten Stadtteil Ein Hayam, im Rahmen d…
$779,220
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 108 m²
HADERA Eine neue Wohngeneration Ein neues modernes Wohngebiet im Herzen von Hadera, zwisch…
$829,170
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
BZH RE/MAX Hadera präsentiert ein 5-Zimmer-Duplex-Penthouse im Küstengebiet Olga de Hadera. …
$662,670
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Wohnung 2 zimmer in Harish, Israel
Wohnung 2 zimmer
Harish, Israel
Zimmer 2
Fläche 49 m²
HARISH PROJEKT – VERÄNDERT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandne…
$379,620
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 100 m²
BZH Neue Exklusivität der französischsprachigen Abteilung von RE/MAX Hadera: eine Wohnung wi…
$695,970
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 92 m²
Referenz: HD 108 Schönes Zwei-Gebäude-Projekt im neuen Hadera-Viertel Ein Country Club ist i…
$909,090
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 113 m²
BZH Neue Exklusivität bei RE/MAX Hadera, unsere Liebe, sofort zu ergreifen, im renommierten …
$749,250
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 120 m²
RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv mit einer hervorragenden hellen Familienwohnung, in e…
$895,770
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 109 m²
Ausgezeichneter Fall! Im Zentrum von Hadera – modernes Gebäude im Jahr 2021 geliefert. 4 Zim…
$725,940
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Wohnung 2 zimmer in Harish, Israel
Wohnung 2 zimmer
Harish, Israel
Zimmer 2
Fläche 49 m²
HARISH PROJEKT – VERÄNDERT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandne…
$372,960
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Wohnung 2 zimmer in Harish, Israel
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Harish, Israel
Zimmer 2
Fläche 49 m²
HARISH PROJEKT – VERÄNDERT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandne…
$379,620
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Wohnung 2 zimmer in Harish, Israel
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Harish, Israel
Zimmer 2
Fläche 49 m²
HARISH PROJEKT – VERÄNDERT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandne…
$386,280
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Wohnung 3 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 3 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 3
Fläche 75 m²
HADERA Eine neue Wohngeneration Ein neues modernes Wohngebiet im Herzen von Hadera, zwisch…
$662,670
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Wohnung 2 zimmer in Harish, Israel
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Harish, Israel
Zimmer 2
Fläche 49 m²
HARISH PROJEKT – VERÄNDERT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandne…
$342,657
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Wohnung 3 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 3 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 3
Fläche 104 m²
Im Projekt des renommierten Promotors AURA. Aura, Besitzer vieler Wohnungen in der Stadt Had…
$782,550
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 125 m²
Neu zum Verkauf exklusiv bei RE/MAX Hadera im Ein Hayam Bezirk, mit einem unglaublichen Blic…
$929,070
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Wohnung 5 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 5 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 5
Fläche 150 m²
Willkommen bei Ein Hayam, der neuen Nachbarschaft am Rande des herrlichen Naturschutzgebiets…
$884,705
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 110 m²
Sehr schöne Wohnung von 4 Zimmern in der Nachbarschaft "Le Park". Blick auf den Park. Diese …
$686,771
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Wohnung 2 zimmer in Harish, Israel
Wohnung 2 zimmer
Harish, Israel
Zimmer 2
Fläche 48 m²
HARISH PROJEKT – VERÄNDERT Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandne…
$339,660
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Wohnung 3 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 3 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 3
Fläche 80 m²
BZH ✨ Ein neues Programm im exklusiven Weizman Bezirk Hadera! Es gibt klassische Projekte..…
$699,300
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 106 m²
Referenz: HD 108 Schönes Zwei-Gebäude-Projekt im neuen Hadera-Viertel Ein Country Club ist i…
$939,060
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Wohnung 3 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 3 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 3
Fläche 67 m²
HADERA Eine neue Wohngeneration Ein neues modernes Wohngebiet im Herzen von Hadera, zwisch…
$599,400
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Wohnung 4 zimmer in Chadera, Israel
Wohnung 4 zimmer
Chadera, Israel
Zimmer 4
Fläche 100 m²
BZH Neue exklusive RE/MAX Hadera! Zu verkaufen, eine schöne 4-Zimmer-Wohnung wie neu im Her…
$782,550
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