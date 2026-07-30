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Penthäuser in Givat Shmuel, Israel

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Penthouse 6 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Penthouse 6 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 6
Fläche 178 m²
Givat Shmouel Projekt – Die kleine Neuilly von Tel Aviv Mordecai Khayat präsentiert ein auß…
$2,82M
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Penthouse 5 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Penthouse 5 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 5
Fläche 168 m²
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