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Duplexes in Givat Shmuel, Israel

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Doppelhaus 6 zimmer in Givat Shmuel, Israel
Doppelhaus 6 zimmer
Givat Shmuel, Israel
Zimmer 6
Fläche 195 m²
Referenz: GS 102 Bezirk Ramat Hadar Zentrale und günstige Lage: in der Nähe von Cafés, Super…
$1,92M
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Doppelhaus 6 zimmer in Givat Shmuel, Israel
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