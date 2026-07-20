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Villen in Unterbezirk Be'er Scheva, Israel

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Villa 4 zimmer in Eilat, Israel
Villa 4 zimmer
Eilat, Israel
Zimmer 4
Fläche 135 m²
VILLA ELIE PIED IN Wasser für Ferien und Partys mit privatem Pool und 4 Zimmern in Ganim Bet…
$1,312
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Villa in Arava Tichona Regional Council, Israel
Villa
Arava Tichona Regional Council, Israel
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Gorgeous villa for sale with the highest standards, located on a small, quiet street surroun…
$1,86M
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Immobilienangaben in Unterbezirk Be'er Scheva, Israel

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