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Cottages in Unterbezirk Be'er Scheva, Israel

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Ferienhaus 5 zimmer in Eilat, Israel
Ferienhaus 5 zimmer
Eilat, Israel
Zimmer 5
Fläche 140 m²
Im Stadtteil Ganim Bet von Eilat, in der renommierten Aquarelle Residenz, am Rand der Wüste …
$1,23M
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