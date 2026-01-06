  1. Realting.com
LOYO & BONDAR

Indonesien, Lodtunduh
;
Company type
Bauherr
Año de fundación de la compañía
2007
Auf der Plattform
2 jahre 2 Monate
Sprachen
English, Русский, Українська
Webseite
loyo-development.com/
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über den Entwickler

Wir sind Entwickler mit langjähriger Erfahrung im Bau von Luxusimmobilien. Spezialisiert auf die Schaffung unserer eigenen Villen bieten wir einzigartige und hochwertige Projekte in Bali. Unsere Unternehmen, LOYO Development und BONDAR GROUP, haben sich zusammengeschlossen, um unseren Kunden die besten Eigenschaften zu bieten, die mit fortschrittlichen Technologien und innovativen Lösungen gebaut werden.

Unsere Leistungen:

- 6 aktive Projekte im Bau
- 18.000 m2 Immobilien unter Entwicklung
- 127 Einheiten zum Verkauf

Warum wählen Kunden uns?

- Transparente Margen und keine versteckten Kosten
- Hohes Maß an Bau- und Projektverpackungen, die zum erfolgreichen Verkauf beitragen
- Wettbewerbskosten pro Quadratmeter
- Professionelles Team mit über 15 Jahren Erfahrung in der GUS
- Mehr als 10 Marketingspezialisten arbeiten für Sie

Unsere Projektstandorte:

Unsere Projekte befinden sich in den attraktivsten Bereichen von Bali: Ubud, Bukit, Canggu. Wir bieten Orte für jeden Geschmack – von sonnigen Stränden und Partys bis hin zu abgelegenen Exerzitien im spirituellen Zentrum der Insel.

Projekte:

ANHANG XO Project Canggu I:

- 32 Apartments auf der Jl. Batu Bolong Straße in Canggu
- Komplex von 6 Villen mit einem erwarteten ROI von 17%
- Apartments ab $110.000, Villen mit 2 Schlafzimmern ab $250.000

2. U Villen:

- Zwei Komplexe mit 6 und 7 Villen auf der Halbinsel Bukit in der Region Uluwatu
- Villen mit Meerblick, in der Nähe des Premium-Bereichs von Nusa Dua
- Zwei-Zimmer-Villen ab $200.000, ROI 17%

3. Jungle Flower Villas:

- Komplex von 10 Villen mit einzigartigem Design und einem privaten Restaurant in Ubud
- Villen mit Infinity-Pools, die von Klippen direkt in den Dschungel hängen
- Villen ab $185.000, ROI 17%

4. Melasti Dream Residence:

- Gated Komplex von 63 Zwei-Zimmer-Villen 2 Minuten von der großen Infrastruktur und Melasti Beach
- Günstig gelegen — 25 Minuten vom Flughafen über eine neue Autobahn
- Villen mit ROI 17%, kosten von $220.000

5. Loyo Villas:

- Komplex von 5 Villen mit Infinity-Pools an den Hängen des Dschungels in Ubud
- Villen mit einzigartigem Design, perfekt für einen abgelegenen Kurzurlaub, 3 Ein-Zimmer- und 2 Zwei-Zimmer-Villen
- Villen ab $220.000, ROI 17%

2. Unternehmen - BONDAR GROUP

BONDAR GROUP ist ein führendes Entwickler- und Bauunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Umsetzung hochrangiger Immobilienprojekte beschäftigt. Gegründet von Vasily Cherbadzhi, ist das Unternehmen für seinen innovativen Ansatz und den Einsatz fortschrittlicher Technologien im Bau.

Merkmale des Ansatzes der BONDAR GROUP:

ANHANG Wasserdicht:

- Horizontale Grundabdichtung für maximalen Feuchtigkeitsschutz
- Ja. Verwendung moderner Additive in Beton, um seine Festigkeit und Haltbarkeit zu erhöhen
- Beschichtung Abdichtung von Badezimmern, Gewährleistung einer langen Lebensdauer und Verhinderung von Lecks

2. Wärmedämmung:

- Verwendung von Rockwool, der ersten Wärmedämmung, um das Umweltzeichen EcoMaterial Green zu erhalten. Dieses Material ist für alle Arten von Gebäuden sicher, einschließlich Schlafzimmer und Kinderzimmer.

3. Schalldämmung:

- Schalldichte Mineralwolle 50 mm dick (Rockwool) um angenehme Lebensbedingungen zu schaffen
- Lärmreduzierende doppelt verglaste Fenster, die externe Geräuschpegel reduzieren
- Dachschallisolierung für zusätzlichen Lärmschutz

4. Eigene Produktion:

- Spanndecken, eine glatte und ästhetisch ansprechende Oberfläche
- Aluminiumfenster und moderne Gleitsysteme, die stilvolle und funktionale Innenlösungen schaffen
- Versiegelte Installationstüren, Eleganz und Moderne zum Design der Räumlichkeiten hinzufügen

5. Technik und Sanitär:

- Ja. Verwendung vernetzter Polyethylenmaterialien für langlebige und zuverlässige Engineering-Systeme
- Ja. Verwendung von Materialien, die europäischen Qualitätsstandards entsprechen
- Autonome Wasserversorgungssysteme und Pumpstationen, die eine kontinuierliche und effiziente Wasserversorgung der Eigenschaften gewährleisten

Dienstleistungen

Leistungsbereich:

ANHANG Design und Architektur:

- Entwicklung individueller Designprojekte
- Erstellung von Architektur- und Ingenieurlösungen unter Berücksichtigung aller Kundenanforderungen
- Visualisierung und Modellierung von Projekten

2. Bau und Renovierung:

- Voller Zyklus der Bauarbeiten, von der Gründung bis zur Innenausstattung
- Reparatur und Rekonstruktion von Immobilien
- Baukontrolle und technische Überwachung

3. Inneneinrichtung:

- Auswahl und Lieferung von Möbeln und Zubehör
- Innendesign im Einklang mit den neuesten Trends
- Zimmerdekoration Dienstleistungen

4. Rechtliche Unterstützung:

- Volle rechtliche Unterstützung von Immobilientransaktionen
- Konsultationen zur Eröffnung eines Unternehmens und zur Einholung von Arbeitsvisa
- Vorbereitung und Überprüfung aller erforderlichen Dokumente

5. Immobilienverwaltung:

- Entwicklung eines Geschäftsplans zur Verwaltung der Anlage nach Abschluss
- Mietverwaltung und Wartung von Anlagen
- Organisation und Kontrolle über den Betrieb von Immobilien

29 immobilienmakler 1 berater 19 der agenturen
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Villa U Villas 1
Kutuh, Indonesien
von
$290,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 102 m²
1 Immobilienobjekt 1
Luxusvillen zum Verkauf in der Anlage U Villas PandawaRaten: bis zu 12 MonateLieferung: Dezember 2024ROI: 17%ANHANG Beschreibung:Wir bringen Ihnen einen exklusiven Komplex von 7 Doppelvillen auf der Halbinsel Bukit, im Bereich von Uluwatu, Bali. Die Villen befinden sich in einer nicht-touris…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Eine Anfrage stellen
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Villa Jungle Flower Villas
Ubud District, Indonesien
von
$340,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
Fläche 87–158 m²
2 Immobilienobjekte 2
Jungle Flower Villas ist ein einzigartiger Komplex aus 10 Villen im Herzen von Bali, Ubud. Dieses kulturelle und spirituelle Zentrum der Insel ist für seine natürliche Schönheit und ruhige Atmosphäre bekannt. Die Villen sind von Dschungel und Grün umgeben, was ein Gefühl von absoluter Privat…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Eine Anfrage stellen
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Villa Pandawa Dream
Kutuh, Indonesien
von
$188,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 50–87 m²
15 Immobilienobjekte 15
Das Pandawa Dream Projekt von LOYO&BONDAR ist ein Ort, an dem Luxus rentable Investitionen trifft!ANHANG ObjekteApartments mit einem Schlafzimmer:- Hausfläche: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Badezimmer: 3,4 m2- Schlafzimmer: 9.0 m2- Wohnzimmer: 8,3 m2- Balkon: 5,9 m2Zweizimmerwohnungen:- Hausfläc…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Villa
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Bauherr
LOYO & BONDAR
Eine Anfrage stellen
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Villa LOYO Villas
Ubud, Indonesien
von
$240,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 80–100 m²
2 Immobilienobjekte 2
Villen zum Verkauf in LOYO Villas Ubud, Bali  Luxusvillen zum Verkauf in einem einzigartigen Komplex aus 5 Villen - LOYO Villas Ubud, gelegen im Herzen von Bali, in Ubud. Dies ist ein idealer Ort zum Leben und Entspannen, umgeben von Natur und kulturellen Attraktionen. 1. Eigenschaften…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Eine Anfrage stellen
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Villa Pandawa Hills
Kutuh, Indonesien
von
$250,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Fläche 97–125 m²
2 Immobilienobjekte 2
Pandawa HillsVillen und Apartments mit einer einzigartigen Naturlandschaft am MeerWas in Wert gehtVollständige rechtliche UnterstützungInneneinrichtung und MöbelEntwicklung eines Geschäftsplans für die Verwaltung des Objekts nach LieferungDesign und Entwicklung des ProjektdesignsBau und tech…
Bauherr
LOYO & BONDAR
Eine Anfrage stellen
1 2 3
