Über den Entwickler

Wir sind Entwickler mit langjähriger Erfahrung im Bau von Luxusimmobilien. Spezialisiert auf die Schaffung unserer eigenen Villen bieten wir einzigartige und hochwertige Projekte in Bali. Unsere Unternehmen, LOYO Development und BONDAR GROUP, haben sich zusammengeschlossen, um unseren Kunden die besten Eigenschaften zu bieten, die mit fortschrittlichen Technologien und innovativen Lösungen gebaut werden.

Unsere Leistungen:

- 6 aktive Projekte im Bau

- 18.000 m2 Immobilien unter Entwicklung

- 127 Einheiten zum Verkauf

Warum wählen Kunden uns?

- Transparente Margen und keine versteckten Kosten

- Hohes Maß an Bau- und Projektverpackungen, die zum erfolgreichen Verkauf beitragen

- Wettbewerbskosten pro Quadratmeter

- Professionelles Team mit über 15 Jahren Erfahrung in der GUS

- Mehr als 10 Marketingspezialisten arbeiten für Sie

Unsere Projektstandorte:

Unsere Projekte befinden sich in den attraktivsten Bereichen von Bali: Ubud, Bukit, Canggu. Wir bieten Orte für jeden Geschmack – von sonnigen Stränden und Partys bis hin zu abgelegenen Exerzitien im spirituellen Zentrum der Insel.

Projekte:

ANHANG XO Project Canggu I:

- 32 Apartments auf der Jl. Batu Bolong Straße in Canggu

- Komplex von 6 Villen mit einem erwarteten ROI von 17%

- Apartments ab $110.000, Villen mit 2 Schlafzimmern ab $250.000

2. U Villen:

- Zwei Komplexe mit 6 und 7 Villen auf der Halbinsel Bukit in der Region Uluwatu

- Villen mit Meerblick, in der Nähe des Premium-Bereichs von Nusa Dua

- Zwei-Zimmer-Villen ab $200.000, ROI 17%

3. Jungle Flower Villas:

- Komplex von 10 Villen mit einzigartigem Design und einem privaten Restaurant in Ubud

- Villen mit Infinity-Pools, die von Klippen direkt in den Dschungel hängen

- Villen ab $185.000, ROI 17%

4. Melasti Dream Residence:

- Gated Komplex von 63 Zwei-Zimmer-Villen 2 Minuten von der großen Infrastruktur und Melasti Beach

- Günstig gelegen — 25 Minuten vom Flughafen über eine neue Autobahn

- Villen mit ROI 17%, kosten von $220.000

5. Loyo Villas:

- Komplex von 5 Villen mit Infinity-Pools an den Hängen des Dschungels in Ubud

- Villen mit einzigartigem Design, perfekt für einen abgelegenen Kurzurlaub, 3 Ein-Zimmer- und 2 Zwei-Zimmer-Villen

- Villen ab $220.000, ROI 17%

2. Unternehmen - BONDAR GROUP

BONDAR GROUP ist ein führendes Entwickler- und Bauunternehmen, das sich mit der Entwicklung und Umsetzung hochrangiger Immobilienprojekte beschäftigt. Gegründet von Vasily Cherbadzhi, ist das Unternehmen für seinen innovativen Ansatz und den Einsatz fortschrittlicher Technologien im Bau.

Merkmale des Ansatzes der BONDAR GROUP:

ANHANG Wasserdicht:

- Horizontale Grundabdichtung für maximalen Feuchtigkeitsschutz

- Ja. Verwendung moderner Additive in Beton, um seine Festigkeit und Haltbarkeit zu erhöhen

- Beschichtung Abdichtung von Badezimmern, Gewährleistung einer langen Lebensdauer und Verhinderung von Lecks

2. Wärmedämmung:

- Verwendung von Rockwool, der ersten Wärmedämmung, um das Umweltzeichen EcoMaterial Green zu erhalten. Dieses Material ist für alle Arten von Gebäuden sicher, einschließlich Schlafzimmer und Kinderzimmer.

3. Schalldämmung:

- Schalldichte Mineralwolle 50 mm dick (Rockwool) um angenehme Lebensbedingungen zu schaffen

- Lärmreduzierende doppelt verglaste Fenster, die externe Geräuschpegel reduzieren

- Dachschallisolierung für zusätzlichen Lärmschutz

4. Eigene Produktion:

- Spanndecken, eine glatte und ästhetisch ansprechende Oberfläche

- Aluminiumfenster und moderne Gleitsysteme, die stilvolle und funktionale Innenlösungen schaffen

- Versiegelte Installationstüren, Eleganz und Moderne zum Design der Räumlichkeiten hinzufügen

5. Technik und Sanitär:

- Ja. Verwendung vernetzter Polyethylenmaterialien für langlebige und zuverlässige Engineering-Systeme

- Ja. Verwendung von Materialien, die europäischen Qualitätsstandards entsprechen

- Autonome Wasserversorgungssysteme und Pumpstationen, die eine kontinuierliche und effiziente Wasserversorgung der Eigenschaften gewährleisten