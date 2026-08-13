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Wohnimmobilien in Zalaszentgroti jaras, Ungarn

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Kehidakustany, Ungarn
Haus 4 zimmer
Kehidakustany, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
In Kehidakustány, in der Nähe des Thermalbads, steht ein komplett renoviertes, zweigeschossi…
$347,866
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Immobilienangaben in Zalaszentgroti jaras, Ungarn

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