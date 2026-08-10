Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Zalaegerszegi jaras
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Zalaegerszegi jaras, Ungarn

;
1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 1 800 m² in Nagylengyel, Ungarn
Gewerbefläche 1 800 m²
Nagylengyel, Ungarn
Fläche 1 800 m²
Für Unternehmer, die ihr Holzverarbeitungsgeschäft aufgrund der wirtschaftlichen oder politi…
$846,750
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen