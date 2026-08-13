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Wohnimmobilien in Szigetszentmiklosi jaras, Ungarn

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Villa 5 zimmer in Harast, Ungarn
Villa 5 zimmer
Harast, Ungarn
Zimmer 5
Fläche 260 m²
Ein 260 m2, 5-Zimmer-Haus steht zum Verkauf in 2330 Dunaharaszti (deutsch: Harrast - eine St…
$423,375
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Immobilienangaben in Szigetszentmiklosi jaras, Ungarn

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