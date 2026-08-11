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Gewerbeimmobilien in Kreis Ödenburg, Ungarn

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Gewerbefläche 1 886 000 m² in Kövesd, Ungarn
Gewerbefläche 1 886 000 m²
Kövesd, Ungarn
Fläche 1 886 000 m²
Die Sand- und Kiesgruben befinden sich in Zala County, 10 km von der Autobahnausfahrt M85 un…
$24,94M
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Hotel 860 m² in Ödenburg, Ungarn
Hotel 860 m²
Ödenburg, Ungarn
Fläche 860 m²
Ein kleines Hotel steht zum Verkauf in 9027 Györ. Das 2001 erbaute Hotel verfügt über 13 Zim…
$1,28M
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