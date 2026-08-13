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Wohnimmobilien in Komitat Schomodei, Ungarn

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Haus in Fonjod, Ungarn
Haus
Fonjod, Ungarn
In Fonyód, einer der schönsten Lagen am südlichen Ufer des Balaton-Sees, in der Nähe des Síp…
$404,060
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