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Wohnimmobilien in Pilisvorosvari jaras, Ungarn

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1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 6 zimmer in Schaumar, Ungarn
Herrenhaus 6 zimmer
Schaumar, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 420 m²
Etagenzahl 2
An der Grenze von Budapest in Shoymar, das Haus des Baus im Jahr 2018, 430 m2, 2 Stockwerke …
$1,40M
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Immobilienangaben in Pilisvorosvari jaras, Ungarn

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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