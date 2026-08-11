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Wohnimmobilien in Nördliche Große Tiefebene, Ungarn

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Balassagyarmat, Ungarn
Haus
Balassagyarmat, Ungarn
Fläche 330 000 m²
In dem kleinen Dorf Iliny in Nordungarn in der Nähe von Balassagyarmat im Kreis Nógrád mit r…
$1,14M
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Wohnung 3 zimmer in Kreis Erlau, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Kreis Erlau, Ungarn
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 101 m²
Stockwerk 1/2
In an Eger, Lyosh-Varosh, an apartment is sold in a 7-apartment building on Matyash Kirai Ki…
$188,070
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Immobilienangaben in Nördliche Große Tiefebene, Ungarn

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