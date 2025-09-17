Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Mitteltransdanubien
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus

Cottages in Mitteltransdanubien, Ungarn

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 1 zimmer in Tatabanyai jaras, Ungarn
UP UP
Ferienhaus 1 zimmer
Tatabanyai jaras, Ungarn
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 2
Ich verkaufe ein hölzernes Sommerhaus buchstäblich über dem See.Es befindet sich in einer ma…
$70,574
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Mitteltransdanubien, Ungarn

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen