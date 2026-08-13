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Wohnimmobilien in Budakeszi jaras, Ungarn

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1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Schambeck, Ungarn
Villa 4 zimmer
Schambeck, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 172 m²
Etagenzahl 3
Das Anwesen befindet sich in Zsámbék, in einer ruhigen, grünen Gegend, in der Nähe der umlie…
$263,304
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