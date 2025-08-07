Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Wohnimmobilien
  4. Wohnung
  5. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Ungarn

Budapest
38
Mittelungarn
61
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 5 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 174 m²
Stockwerk 1/2
2 Bezirk, in seinem Schlafbereich, nicht weit von der französischen und amerikanischen Schul…
$1,01M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Duna House franchise office
Sprachen
English, Русский, Hungarian
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Ungarn

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Ungarn

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen