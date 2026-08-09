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Neubauten zum Verkauf in Kreis Harju

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Tallinn
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Viimsi vald
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Wohnanlage KALEVI PANORAMA RESIDENCE
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Alle anzeigen Wohnanlage KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Wohnanlage KALEVI PANORAMA RESIDENCE
Stadtgemeinde Reval, Estland
von
$261,180
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 14
Kalevi Panorama ist eine moderne architektonische Integrität. Drei Gebäude mit herrlichem Panoramablick auf ganz Tallinn.  Ein luxuriöses Erscheinungsbild, geschmackvoll geschaffene Zimmer und ein hochwertiges Interieur sind in das Herzstück des Projekts eingebettet. Das Kalevi Panorama befi…
Bauherr
ГК ФСК
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Hüttendorf Üksteist
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Hüttendorf Üksteist
Hüttendorf Üksteist
Hüttendorf Üksteist
Hüttendorf Üksteist
Hüttendorf Üksteist
Viimsi vald, Estland
von
$5,12M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Ein Grundstück zum Bau einer neuen Wohngegend. Projekt für 11 hochwertige Privathäuser. Land in einem Reserve in der Nähe von Tallinn. Große Grundstücke, ihr Nadelwald, nahe dem Meer. Das prestigeträchtigste Gebiet zu leben
Bauherr
Üksteist
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