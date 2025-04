Viimsi vald, Estland

Grundstück für den Bau eines neuen Wohngebiets. Projekt für 11 private hochklassige Häuser. Lande in einem Reservat in der Nähe von Tallinn. Große Landstriche, ihr Nadelwald, in der Nähe des Meeres. Das prestigeträchtigste Gebiet des Lebens.