  1. Realting.com
  2. Dominikanische Republik
  3. Sosua
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Sosua, Dominikanische Republik

1 Zimmer
11
2 Zimmer
10
3 Zimmer
11
4 Zimmer
8
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sosua, Dominikanische Republik
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sosua, Dominikanische Republik
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Oceanfront Residences in Kite Beach, Cabarete Boutique residential development featuring 39 …
$272,360
Immobilienangaben in Sosua, Dominikanische Republik

