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Villen in Maria Trinidad Sanchez, Dominikanische Republik

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Cabrera
5
6 immobilienobjekte total found
Villa in Cabrera, Dominikanische Republik
Villa
Cabrera, Dominikanische Republik
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Villa Cristalina – Casa Contemplation7 La Catalina, Calle Vieja, Cabrera 33000María Trinidad…
$570,000
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Villa in Cabrera, Dominikanische Republik
Villa
Cabrera, Dominikanische Republik
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 000 m²
Experience the splendor of a sprawling 2,000 sqm haven where luxury seamlessly merges with p…
$10,00M
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Villa in Rio San Juan, Dominikanische Republik
Villa
Rio San Juan, Dominikanische Republik
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
This huge mansion is built on a mountaintop with the mostbreathtaking views you can imagine,…
$550,000
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TekceTekce
Villa in Cabrera, Dominikanische Republik
Villa
Cabrera, Dominikanische Republik
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 543 m²
Casa ContemplationLa Catalina, Cabrera 33000María Trinidad Sánchez, Dominican Republic Set w…
$550,000
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Villa in Cabrera, Dominikanische Republik
Villa
Cabrera, Dominikanische Republik
Fläche 241 m²
Exclusive Villas & Ocean View Lots in Cabrera, Dominican Republic Coco Bay Luxury Residences…
$67,242
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Villa in Cabrera, Dominikanische Republik
Villa
Cabrera, Dominikanische Republik
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 220 m²
Villa Cristalina + Casa Contemplation7 La Catalina, Calle Vieja, Cabrera 33000María Trinidad…
$1,12M
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Immobilienangaben in Maria Trinidad Sanchez, Dominikanische Republik

mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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