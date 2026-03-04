Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Dominikanische Republik
  3. Las Terrenas
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Las Terrenas, Dominikanische Republik

2 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
🌊 Appart-Hotel am Strand mit Meerblick – Playa Ballenas, Las TerrenasPreis: USD 160.000Entde…
$160,000
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Las Terrenas, Dominikanische Republik
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Las Terrenas, Dominikanische Republik
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Etagenzahl 2
🌊 Eleganter Luxus Duplex - 200m vom Strand - Playa Bonita / Ballenas, Las TerrenasPreis: 340…
$340,000
