Fargʻona, Usbekistan

Preis auf Anfrage

LCD « London » In der im Bau befindlichen Wohnanlage von London im Zentrum von Ferghana wird der Verkauf von Wohnungen fortgesetzt. Lassen Sie uns herausfinden, warum Sie für den Kauf eines neuen Hauses einen Wohnkomplex — « London » wählen müssen. Dieser Komplex bietet Ihnen und Ihrer Familie viele Möglichkeiten in Bezug auf Lage und Komfort. Um eine neue Wohnung in diesem Komplex zu kaufen, rufen Sie die folgenden Nummern an oder besuchen Sie unser Verkaufsbüro. Adresse: Region Ferghana, Stadt Ferghana in der Nähe des regionalen Khokimiyat.