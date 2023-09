Eshon, Usbekistan

Preis auf Anfrage

LCD Lesopark Avenue Vom Entwickler "DREAM House" Lesopark Avenue Wohnkomplex mit allen Annehmlichkeiten. In Übereinstimmung mit den Standards von « DREAM House » werden Wohngebäude mit modernen Technologien aus hochwertigen Materialien gebaut. Alle Apartments des Wohnkomplexes werden mit verbesserten Oberflächen des « -Entwurfs » gemietet, was es jedem Kunden erleichtert, nach seinen Wünschen und Träumen zu schmecken. Ermöglicht es Ihnen, bei der Reparatur erheblich zu sparen. In der unmittelbaren Umgebung des Komplexes befinden sich große Verbrauchermärkte und viele andere Objekte der Handels- und Dienstleistungsinfrastruktur.