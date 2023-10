Agios Epiktitos, Nordzypern

von €155,000

📍 Catalkoy District – ist ein Vorort von Kyrenia, in dem die Infrastruktur sehr gut entwickelt ist. Es gibt große Verbrauchermärkte, Schulen, 5-Sterne-Hotels mit Casinos, Stränden, Banken, Geschäften, Apotheken, Restaurants, Cafés, Bars, Tankstellen usw. 💎 Im Allgemeinen eignet sich die Catalkoy-Region hervorragend zum Leben und Entspannen mit der ganzen Familie. Wir verraten Sie mit dem Catalkoy Life “ -Komplex in dieser Region mit einem praktischen Zahlungsplan. ?? Ľ Projekt “ Catalkoy Life ” – Boutique-Apartmentkomplex in der Gegend von Catalkoy. 🏠 FÜHRUNGSGEGENSTÄNDE: Wohnung 3 + 1 mit einem Garten ( 117 m2 + Garten 80-190 m2 ) – von 155 000 £ Wohnung 3 + 1 mit einer Dachterrasse ( 118-120 m2 + Dachterrasse 126-128 m2 ) – ab 165 000 £ Jedes Apartment verfügt über einen eigenen Parkplatz. Der Komplex verfügt auch über einen gemeinsamen Außenpool. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ✅ Dachdesinfektion ✅ Treppen aus Naturmarmor oder Holz zur Auswahl ✅ Laminiertes Parkett in den Schlafzimmern, Porzellan ( 60x60, 60x120 ) in allen anderen Bereichen, Keramikfliesen in den Badezimmern und Wandabschnitten über der Küchenarbeitsplatte - Farben und Modelle zur Auswahl ✅ Glänzende Acryl-Küchenschränke ( Top / Lower ) - Farben und Modelle zur Auswahl ✅ Laminierte Schränke in den Schlafzimmern ✅ Außenfenster und Balkontüren aus doppelt verglasten Aluminiumfenstern ✅ Interroom Doors American Press ✅ Sonnenkollektoren und Tank für 2 Tonnen heißes Wasser ✅ Ausgang für Satellitenschüssel im Wohnzimmer und Schlafzimmer ✅ Infrastruktur für Zentralheizung und Mehrwechselrichterkonditionierung ✅ Eingangstahlspulatür ✅ Wärme- und Abdichtung des Daches ✅ Der entsprechende Boden wird in das Bewässerungssystem ( des Gartens gestellt und angeordnet, wobei Blumen, Kräuter und Bäume auf Kosten des Käufers ) gepflanzt werden ✅ Einbauschränke in allen Schlafzimmern ✅ Smashboard Tumb Badezimmer ✅ Garderobe am Eingang (, wie im Projekt ) gezeigt ✅ Eingebauter Badezimmertank ✅ Infrastruktur für das Satellitensystem ✅ Außenwände aus Öko-Kirpich 🗓 ZAHLUNGSPLAN: 30% Anzahlung 30% Nach Erhalt der Schlüssel 40% Zinsfreie Rate für 2 Jahre