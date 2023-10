Kampi, Cyprus

von €75,000

Kapitulation vor: 2023

Der neue Apartmentkomplex “ Salsa ” wird in Alsanzhak nahe der Hauptstraße gebaut. Der Komplex befindet sich in günstiger Lage, 1,5 km vom öffentlichen Strand Mare Monte und dem Merit Hotel- und Casino-Netzwerk entfernt. Der ILELİ-Supermarkt, die Iktisat Bank und eine Reihe von Restaurants sind zu Fuß erreichbar, Märkte, Apotheken und Geschäfte. Der Komplex umfasst 3 Doppeldeckerblöcke, in denen 42 Apartments mit Gärten und Dachterrassen, ein 17 x 7 m großer Pool und dekorative Pools untergebracht sind. Technische Eigenschaften der Wohnung: Qualitätsmaterialien, TSE-Zertifikat Die Garantiezeit für Bauarbeiten beträgt 1 Jahr, die Garantiezeit für das Hauptlastsystem beträgt 5 Jahre Stahlbeton- und Rahmenstruktur Backsteinaußen- und Innenwände ( 25 cm dick ). Hitze und Abdichtung von Dächern Balkontüren und -fenster mit Doppelverglasung, weißer PVC-Baumwolle. Alle Stufen der Treppe bestehen aus natürlichem beigem Marmor. Aluminiumtreppenhäuser und Balkongeländer. Keramikfliesen auf den Böden verputzte und lackierte weiße Wände und Decken Küchenschränke sind mit Profilbeschichtung oder MDF beschichtet. ( Käufer können ) wählen Die Küchenarbeitsplatte ist mit Laminat beschichtet. Spülbecken aus Edelstahl. Metall Haustür American Press Doors Postfächer am Eingangstor. Partnerschränke ( Käufer können ) wählen Fernsehen und Telefon in allen Zimmern. Die Apartments im Erdgeschoss verfügen über einen Garten und die Apartments im zweiten Stock über eine Dachterrasse. Kontrollierte Eingabeausgabe Gebietsverbesserung Fußgängerspuren Parkplatz Beleuchtung Solarenergie ( Solarmodul ). Tank 2 Tonnen für Wasser und Tank 0,5 Tonnen für heißes Wasser auf dem Dach. Kosten der Einrichtung: Wohnung 1 + 1 ( 53 m2 ) – von 75 000 £ Zahlungsplan: 30% - Erstinstallation 70% - Zinsfreie Rate für 12 Monate Abschluss der Bauarbeiten – Mai 2023. Ruf jetzt an!