Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Khan Boeng Keng Kang, Kambodscha

Penthouse Löschen
Alles löschen
3 immobilienobjekte total found
Penthouse in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Penthouse
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 269 m²
Gestalten Sie Ihr Dream Penthouse in La Vista Eins, Phnom PenhHaben Sie sich jemals vorgeste…
$757,500
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Penthouse in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Penthouse
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 269 m²
Gestalten Sie Ihr Dream Penthouse in La Vista Eins, Phnom PenhHaben Sie sich jemals vorgeste…
$757,500
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Penthouse in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Penthouse
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 269 m²
Gestalten Sie Ihr Dream Penthouse in La Vista Eins, Phnom PenhHaben Sie sich jemals vorgeste…
$757,500
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen