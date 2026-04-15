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Gewerbeimmobilien in Sluzk, Belarus

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5 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 1 061 m² in Sluzk, Belarus
Gewerbefläche 1 061 m²
Sluzk, Belarus
Fläche 1 061 m²
Stockwerk 1/2
$150,000
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Geschäft 480 m² in Sluzk, Belarus
Geschäft 480 m²
Sluzk, Belarus
Fläche 480 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein freistehendes Gebäude, 480 m2, mit einem bestehenden Mieter (Bauernhaus…
$70,000
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Lager 251 m² in Sluzk, Belarus
Lager 251 m²
Sluzk, Belarus
Zimmer 7
Fläche 251 m²
Stockwerk 1/1
Lager 250.9 m2, Heizung ❤️Ein geräumiges Industrielager von 250,9 m2 mit kombinierter Heizun…
$52,000
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Immobilienagentur
Центр международной недвижимости Моя 7Я
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Geschäft 72 m² in Sluzk, Belarus
Geschäft 72 m²
Sluzk, Belarus
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 1/1
Commercial premises ❤️ Good premises for commercial real estate in Slutsk are for sale! Addr…
$35,000
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Geschäft 383 m² in Sluzk, Belarus
Geschäft 383 m²
Sluzk, Belarus
Fläche 383 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein 2-stöckiges Gebäude spezialisiert auf Einzelhandel, Geschäft Nr. 12. Di…
$228,000
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