Wohnimmobilien in Rudnianski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Haus in Rudnia, Belarus
Haus
Rudnia, Belarus
Fläche 108 m²
Modernes Haus mit Garage 40 Minuten von Minsk Ein flaches, gepflegtes Grundstück von 10 Hekt…
$45,000
Immobilienangaben in Rudnianski sielski Saviet, Belarus

