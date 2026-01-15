Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Minskaja Woblasz
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Minskaja Woblasz, Belarus

Maladsetschna
38
Baryssau
26
Fanipal
204
Baraulianski sielski Saviet
67
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 5/5
✨ Grüner Hafen. Quartier von Mountain CreekEs ist nicht nur eine Wohnung, es ist eine schöne…
$145,862
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Minskaja Woblasz

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Minskaja Woblasz, Belarus

mit Garage
mit Garten
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen