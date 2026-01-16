Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Minskaja Woblasz, Belarus

Maladsetschna
40
Baryssau
27
Fanipal
202
Baraulianski sielski Saviet
72
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Wohnung 2 zimmer
Kalodziscanski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 3/7
✅ Wir helfen Ihnen, Ihre Immobilie zu einem echten, gewünschten Preis zu verkaufen.💫 Und wir…
$89,414
