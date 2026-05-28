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Wohnimmobilien mit Swimmingpool in Lida, Belarus

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wohnungen
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1 immobilienobjekt total found
in Lida, Belarus
Lida, Belarus
Fläche 41 m²
1/2 Anteil am Eigentum eines Wohnhauses wird verkauft. Zentrale Wasser- und Gasversorgung, l…
$20,000
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Immobilienangaben in Lida, Belarus

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