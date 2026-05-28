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Wohneigentum mit Garten kaufen in Lida, Belarus

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7 immobilienobjekte total found
Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 62 m²
Auf der Dzerzhinsky Straße auf einem großen Grundstück von 10.26 Acres unter zahlreichen thu…
$26,500
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 176 m²
Ein funktionelles Wohnhaus auf der Straße steht zum Verkauf. 1. Hasanovskaya ... Block Ziege…
$54,000
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 109 m²
Haus zum Verkauf in der Nähe des Stadtzentrums mit einem Grundstück von 15 Hektar. Vorteile …
$30,900
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International Property AlertInternational Property Alert
Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 61 m²
Auf Sloboda, die Straße runter. Proletarier zum Verkauf gutes Haus mit Annehmlichkeiten, Hei…
$39,000
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in Lida, Belarus
Lida, Belarus
Fläche 41 m²
1/2 Anteil am Eigentum eines Wohnhauses wird verkauft. Zentrale Wasser- und Gasversorgung, l…
$20,000
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 115 m²
Haus zum Verkauf in Lida auf Victory Avenue, 176. Geräumiges und zuverlässiges Backsteinhaus…
$28,000
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TekceTekce
Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 100 m²
Ein Haus mit Ziegelmansard ist in Jugend zu verkaufen. Gesamtfläche von 100m2, Wohnfläche 46…
$37,000
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Immobilienangaben in Lida, Belarus

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