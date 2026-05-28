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Wohnimmobilien mit Garage in Lida, Belarus

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10 immobilienobjekte total found
Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 73 m²
Einstöckiges Haus im Jugendmikrobezirk zu verkaufen. Das Haus verfügt über 4 Zimmer und eine…
$26,500
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 145 m²
Haus zum Verkauf in der Region Sverdlova. Auf der Straße. 5. Dezember. Das Haus ist groß 145…
$37,900
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 176 m²
Ein funktionelles Wohnhaus auf der Straße steht zum Verkauf. 1. Hasanovskaya ... Block Ziege…
$54,000
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International Property AlertInternational Property Alert
Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 91 m²
Gemütliches Ziegelhaus zum Verkauf in Lida, Klimko St.! Auf der Suche nach einem komfortable…
$45,000
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 61 m²
Auf Sloboda, die Straße runter. Proletarier zum Verkauf gutes Haus mit Annehmlichkeiten, Hei…
$39,000
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in Lida, Belarus
Lida, Belarus
Fläche 41 m²
1/2 Anteil am Eigentum eines Wohnhauses wird verkauft. Zentrale Wasser- und Gasversorgung, l…
$20,000
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TekceTekce
Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 84 m²
Wohnhaus zum Verkauf (auf Sloboda) auf der Straße Dzerzhinsky, gebaut 2003 ( Hund 344/2). Wa…
$64,000
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 98 m²
Warenbezeichnung Haus zum Verkauf in der Gegend des Krankenhauses, 1970, gebaut, Holz, mit Z…
$35,000
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 100 m²
Ein Haus mit Ziegelmansard ist in Jugend zu verkaufen. Gesamtfläche von 100m2, Wohnfläche 46…
$37,000
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Haus in Lida, Belarus
Haus
Lida, Belarus
Fläche 93 m²
Geräumiges Wohnhaus zum Verkauf im Jugendviertel. Die Gesamtfläche beträgt 93.1m2, 4 Wohnzim…
$65,000
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Immobilienangaben in Lida, Belarus

mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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