  2. Belarus
  3. Lasanski sielski Saviet
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Miethaus

Mehrfamilienhäuser in Lasanski sielski Saviet, Belarus

1 immobilienobjekt total found
Miethaus 297 m² in Lasanski sielski Saviet, Belarus
Miethaus 297 m²
Lasanski sielski Saviet, Belarus
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 297 m²
Etagenzahl 2
Angebot zum Kauf: ein neues Haus in einer vielversprechenden Lage des Minsk Bezirks (Dinarov…
$163,000
