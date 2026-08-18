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Gewerbeimmobilien in Lasanski sielski Saviet, Belarus

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 100 m² in Lasanski sielski Saviet, Belarus
Gewerbefläche 100 m²
Lasanski sielski Saviet, Belarus
Fläche 100 m²
Zum Verkauf ein Grundstück von 1,6 Hektar (160 Acres) in Guya (Stalin Line), Minsk Bezirk, R…
$80,000
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